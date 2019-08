Tori vallavolikogu otsustas ühinemislepingut mitte muuta

22. detsembril 2017. aastal kinnitasid toonaste Are ja Sauga valla ning Tori valla ja Sindi linna volikogu ühinemislepingu ja võtsid vastu haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse. Seaduse järgi otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Piiride muutmise suhtes on rahandusministeerium ja õiguskantsler andnud suunised, millega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.