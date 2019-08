Kalev Vilgats: Ülim aeg käia Pärnus

Üks põhjusi Pärnus käiguks on kindlasti suvesündmused ja ettevõtmised, mida kiiduväärselt jagub kuu lõpuni. Teine põhjus, ja paljudele kaalukamgi, on soomlaste perepuhkuste hooaja lõppemine. See on märkimisväärselt vähendanud toidukohtade koormust ja harva tuleb tellimuse täitmist oodata üle kümmekonna minuti. Mõni ettenägelikum pubi- ja kohvikupidaja meelitab kundesid jookide sooduspakkumisega.