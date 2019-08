Galerii: Magnus Kirt põrutas Rannastaadioni rekordi ja pani endale hindeks koolipoisi kolme

"Kuhu me istume?" küsis üks naine teiselt pärast piletiostu. "Seal vist on kaks vaba kohta," vastas teine. Selline olukord ilmestaski tänast spordipäeva, sest suvepealinna staadion oli rahvast pilgeni täis.

Odaviskaja tunnistas, et tõsiste konkurentide puudumine teda ei mõjutanud: "Eks närvikõdi oleks rohkem olnud, kui keegi oleks minust kaugemale visanud või väga lähedal olnud. Esimese katsega andsin võimaluse, aga eks tuleb ise ka suuta end kokku võtta. Panen võistlusele hindeks koolipoisi kolme. Staadionirekordit sai mõned sentimeetrid uuendatud, see on ainuke positiivne asi."