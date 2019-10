Liidrioskuste omandamine ringiga tagasi alguses

Tellijale

Millest tuleneb varasemast suurem nõudlus heade liidrite järele? Estonian Business Schooli (EBS) juhtimise ja liidrioskuste õppejõu ja Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsiooni presidendi Ester Eomoisi sõnutsi on eelkõige muutunud väga tihedaks konkurents parimate ideede ja meeskondade nimel. “Me võime praegu juhina asju õigesti teha, aga sellest enam ei piisa. Vaja on ­visiooni teha õigeid asju ja oskust kaasata inimesi ühise eesmärgi ­täitmisse,” selgitas ta.

Eomois, kes kohtus Ashkenasega Helsingis liidri käsiraamatu esitlusel, selgitas autori mõtet algtõdedeni naasmise kohta sellega, et selle valdkonna eri teooriad viitavad tegelikult kõik samadele baasmõtetele. Seepärast usubki Ashkenas, et oleme ringiga tagasi jõudnud algusesse, ­selle kõige olulisemani. Nii soovitab ta pöörduda küsimuste juurde nagu “mis on leadership?”; “mida silmapaistvad juhid tegelikult teevad?”; “mida tuleb teha, et saada liidriks või senisest paremaks liidriks?”.