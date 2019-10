Paksem rahakott lubab linnale veel üht lisaeelarvet

Põhitegevuse tulem näitab, kui palju linnal pärast igapäevakulutuste tegemist raha investeeringuteks või laenude tasumiseks üle jääb. Põhitegevuse tuludeks on kavandatud 79,2 ja kuludeks 72,5 miljonit eurot. Investeeringuid on sel aastal plaanitud teha 16,8 miljonit euro eest.

Tänavust eelarvet koostades prognoositi, et füüsilise isiku tulumaks suureneb kuue protsendi võrra. Aasta esimesed kaheksa kuud näitasid aga, et tulumaksu laekumine on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 10,9 protsenti. Pärnu linn loodab tänavu tulumaksu koguda veidi üle 40 miljoni euro.