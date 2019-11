Tellijale

Üritan lehti lugedes aru saada, kes mille pärast kirjatöö ette on võtnud. Opositsioonipoliitikute eesmärk on ise võimule pääseda, huvigrupid tahavad maksumaksjate rahast võimalikult suurt tükki endale. Harva on kirjutises kogu tõde, endale kahjulikke fakte varjatakse ja kasulikke asju võimendatakse-moonutatakse.