Vollenaised murdsid tiitlikaitsja ja jätkavad ainsana kaotuseta

Esiliigas on 13 tiimi jaotatud kahte alagruppi. A-alagrupis on Pärnu spordikoolil viie mänguga kirjas 14, Peetri võrkpalliklubil 11 ja Viljandi Metallil kümme punkti, tiitlikaitsja Ülenurme on nelja matšiga kogunud seitse silma. Järgnevad VK Kramp kuue ja Lõunakeskus Tartu kolme punktiga, Kohila VK/Iluakadeemia ei ole punktiarvet avanud.