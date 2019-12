Loodushelid ja vaikus paitavad jõuluajal meeli

Käes on aasta pimedaim aeg, mil päevavalguse hulk kahvatub pika ja pimeda öö ees. See, et jõulukuul pimedat aega nõnda palju on, saab mulle enamasti selgeks pildiretkedel. Pärast vammustesse mähkimist ja rohket ettevalmistusaega jääb õues uitamiseks väheke aega, mille järel tuleb taas koduteele mõtlema hakata.