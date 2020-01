Sirje Potisepp: Kas kalale jääb koht meie toidulaual?

Tellijale

Tõsi, viimane asjade areng laseb loota, et tootmisega on võimalik taas jätkata. Aga seda alles siis, kui täidetud on kõik nõuded ja toodang tarbijale ohutu.

Mereäärse rahvana on kalapüügil ja söömisel olnud alati oluline koht nii toidulaual kui ettevõtluses ning kala tuntakse kui kasulikku ja väärtuslikku toitu. Selge on seegi, et kala tarbimise numbritele on listeeriaskandaal pannud pitseri.