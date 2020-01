Kalev Vilgats: Prillikividestki puhtaim

Eile ütles mulle mitu inimest, et nemad isiklikult ei kahtle suuremahulises korruptsioonis Edgar Savisaare aegses Tallinna linnavalitsuses. Sama palju inimesi tundis heameelt, et prokuratuuri punutud võrk osutus nii suuresilmaliseks või pudedaks, et Harju maakohus langetas sellise otsuse. Võta nüüd kinni või saa siin aru.