Heino Merilaine üritab koroonat elus hoida: Mulle on see südameasi

Pikema jututa juhatab ta mu esimesse tuppa ja hõikab elukaaslasele Ruthile, et too kohvi tulele paneks, sest juttu jätkuvat kauemaks. Seesamune töötuba, kus asub arvuti, meenutab spordimuuseumi: mitu kappi on igasugu karikaid, medaleid ja muid vimpleid tulvil. Kappidest kougib teenekas spordimetoodik välja veel kaustad, mis on täis sporditulemusi ja -kokkuvõtteid, kiituskirju ja mida kõike veel. Uhkusega näitab ta neid mulle ja poetab muheldes mokaotsast: “Mõni on kogunenud.”