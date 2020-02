Vändra võitis, PJK viigistas ja Vaprus kaotas

Robin Limbergi sõnul oli matš raske. “Alguses ei saanud kuidagi mängu sisse, ent poolaja keskel oli juba olukord parem. Hea on see, et mängupilt on võrreldes eelmise hooajaga kindlasti paranenud. Halb aga see, et meile lüüakse rumalaid ja lihtsasti välditavaid väravaid,” lausus ta klubi sotsiaalmeedia vahendusel.