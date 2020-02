Pärnu korvpallimeeskond mängis kodusaalis vägevalt ja alistas Rapla kindlalt

Ehkki Rapla läks 2:0 ette, järgnes sellele midagi, mida korvpallis just tihti ei näe: Pärnu spurtis 18:0 ja raplakad olid üheksa minutit kuival. Avaveerandi lõpus oli rohkearvulise kodupubliku tuju hea, sest tabloolt vaatas vastu 20:4. Teisel veerandajal suutis Pärnu edu hoida ja poolajapausile suunduti pärnakate 43:27 eduseisus. Lauris Blausi arvel oli juba 15 silma.

Viimasel veerandajal paisus vahe taas 30 punktini. Kuna avalahingu võitis Rapla kodusaalis 18 silmaga, tuli jälgida sedagi, et kahe mängu kokkuvõttes plussi jäädaks, sest on võimalus, et põhiturniir lõpetatakse võitude-kaotuste arvestuses ühel pulgal. Sellega saadi hakkama ja konkurent alistati 22 punktiga.