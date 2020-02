Kaks päeva pärast Eesti Vabariigi 102. aastapäeva esitleb ajaloolane, kirjanik ja poliitik Lauri Vahtre Pärnus muuseumiklubis Musse raamatut “Eesti vabadussõja ajalugu”. Teose esitlusel kuu alguses Tartu linnamuuseumis märkis kaitseminister Jüri Luik, et vabadussõja ajalugu on saatnud, puudutanud ja innustanud kõiki. Luige arvates on uue raamatu pärast põhjust end meie ajalooga taas kurssi viia.