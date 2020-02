Tellijale

Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuki arvates unustas Terviseamet bussijaamad ära. Kuuldavasti said sadamad ja lennujaamad juhised varem, Pärnu bussijaamale saabusid need Kärpuki teada alles täna hommikul, mille peale paigutati koheselt bussijaama alale kolmkeelsed infosildid Terviseameti käitumisjuhistega. Need on nähtavad nii bussijaama töötajatele kui külastajatele.