Pärnu võimuliidu uus koalitsioonilepe on vanaga üsna sarnane, kuigi sõnastust on muudetud pea kõigis peatükkides ja nagu ikka lepped võimuliitudes kubiseb see jõukohastest ja ülejõukäivatest, mõnest üllatavast ja paljudest alatistest lubadustest.