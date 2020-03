Justiitsministeeriumi tellitud Tartu ülikooli uurimuses leiti, et Pärnu ja Tartu on laste ülalpidamiskulude kalliduselt teisel kohal Tallinna järel. Uuringu kohaselt kulub Pärnus ja Tartus lastele 336 eurot kuus. Pealinnas on need kulud siiski tunduvalt suuremad ehk 431 eurot. Eesti keskmist ületab Pärnu linn siiski vaid 21 euroga.