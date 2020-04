Tellijale

Spordiplaanid olid seatud nõnda, et pärnakas pidanuks startima selle kuu alguses Saksamaa meistrivõistlustel, et olla valmis peagi algavaks EMiks. Need plaanid on nüüd lörris ja valitseb teadmatus, mis saab teistestki mõõduvõttudest. “Loodetavasti olukord peagi paraneb ja hooaeg algab juba mais või juunis. Eks näis, mis saab, praegu ei saa millegi peale loota ega kindel olla,” tõdes Saar.