Pärnumaal ei tuvastatud ööpäevaga ühtki uut nakatunut

COVID-19 tõttu suri viimase ööpäevaga neli Kuressaare haiglas ravil viibinud patsienti: 60- ja 72aastane mees ning 78- ja 86aastane naine. Eestis on COVID-19 tõttu elust lahkunud 19 inimest.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 129 inimest (55 naist ja 74 meest), kellest 14 on juhitaval hingamisel.

Eestis on tehtud 21 866 testi, nendest 1108 ehk viis protsenti on osutunud positiivseks. Nendest 38 protsenti on Saare ja 31 protsenti Harju maakonnast.