Põhja-Pärnumaal jääb 20 000 eurot välja jagamata

Vallavalitsuse otsusest selgub, et prognooside kohaselt võivad tulud tunduvalt väheneda, mistõttu nad on sunnitud leidma kulude kokkuhoiukohti. Praegu on Põhja-Pärnumaa vallavalitsuses koostamisel negatiivne lisaeelarve. Kaasava eelarve lõpetamisest teavitati volikogu liikmeid 2. aprilli infokoosolekul.