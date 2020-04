Pärnumaal ei lisandunud teist päeva järjest koroonaviirusega nakatunuid

Viimase ööpäevaga analüüsiti Eestis 602 testi, millest 1,2 protsenti ehk seitse proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 40 930 esmast testi, nendest 1535 ehk 3,8 protsenti on olnud positiivsed.

Harju maakond on positiivsete testitulemuste absoluutarvu poolest nüüdseks esikohal (526), teisel Saare maakond (520). Saare maakonna haigestumise määr on jätkuvalt kõige kõrgem Eestis, positiivsete testitulemuste arv 10 000 elaniku kohta on 157,1. Teisel kohal on Võru maakond (22,6 positiivset 10 000 elaniku kohta). Pärnumaal on see määr 10,71 haigestunut 10 000 elaniku kohta.