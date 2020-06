Video ja galerii ⟩ Kolme riigi sõjamasinate ülelend tekitas suvepealinnas elevust

Õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk ütles, et koostöö Ameerika Ühendriikide õhuväega on väga tihe. “Ameeriklased viibivad mitu korda aastas oma lennuüksustega Ämaris ja osalevad nii regionaalsetel kui ka ainult Eestis korraldatavatel õppustel. Tänase koostööharjutusega demonstreeris Ühendriikide õhuvägi oma globaalset ulatust ja kinnitas, et liitlassuhted on neile tähtsad,” lisas kolonel Sirk.