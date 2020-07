Vambola Paavo: Mõistus peab võitma!

Kui valitsuse üks parteisid ilmutab selgelt vastuseisu, on asjad enam kui kummalised. Peaminister Jüri Ratas ja otseselt transpordi eest vastutav minister Taavi Aas vaatavad rahulikult pealt. Ehk on natuke julgem Pärnumaal arvestatava häälesaagi kogunud, riigikokku valitud ja hiljem Euroopasse suundunud Kadri Simson. Kavalust ja tarkust peaks Kadril jaguma, et valitsusele ja tõrksameelsetele mõistus pähe panna.