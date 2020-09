Tundub, et selle talve veedame sooja maa asemel Munamäe pargis kelgutades ja pärast kamina ees kuuma teed rüübates. FOTO: Andres G. Adamson

Kas mäletate veel seda aega, kui turgutasite tõbist last enne soojamaareisi kõigega, millega võimalik ja lubatud, või läksite lennukile nohuse nina ja palavikuga ning kartsite, et lennu ajal lähevad kõrvad nii lukku, et mitu päeva ei kuule normaalselt? Sellest kehvem variant olnuks südatalve plaanitud kahenädalane reis paradiisirannal koos kuludega korstnasse kirjutada või leida tõbisele pereliikmele hoidja ja ilma temata hele-helesinises vees supelda.