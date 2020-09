Andres Metsoja: Isamaa poliitika ongi ehk hägustunud

Kohalikest teemadest kõneldes leiab Metsoja, et Pärnu soov omavalitsuste liidust välja astuda on jabur mõte ja hoolimata turismisektori kriisist tuleb Pärnu lennuvälja arendada.

Tänavu juulis asutasid sadakond erakonna Isamaa liiget erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed. Kuidas uude ühendusse suhtute?

Parempoolsed on vaid üks ühendus erakonna sees ja ehk on need inimesed rahulolematuse kontekstis andnud sellega oma sõnumi praegusele valitsuskoalitsioonile. Alati hakkavad probleemid seestpoolt ja ilmselt ei olda rahul selle poliitikaga, mida me praegu teeme.