Pärnus andis positiivse koroonaviiruse proovi Ukrainast pärit ehitaja

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhi Kadri Juhkami sõnutsi on Pärnumaal praegu kaks positiivse diagnoosiga inimest: peale nädalavahetusel tuvastatud ukrainlase on jälgimise all 10. septembril positiivse proovi andnud pärnakas, kes tööreisil Tallinnas nakatus viirusega.