Kuigi algul pidi heategevusjooks toimuma kevadel, lükati see koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu sügisesse ja esimest korda lipati Rannastaadionil.

Jooksu peakohtunik Priit Neeme rääkis enne starti, et tänavu on osavõtjaid niisama palju või isegi rohkem kui eelmistel aastatel. Üheks põhjusi on tema arvates presidendi kohalolu. “Osast koolidest tuldi jooksma terve klassiga,” märkis Neeme, kelle andmeil võttis heategevusjooksust osa ligemale 1400 õpilast. Seepärast korraldati mitmes vanuseklassis kaks jooksu.