Kooli direktor Heidi Kodasma tõdes avakõnes, et õpetajad jäävad õpetajateks elu lõpuni. Seda ka siis, kui sellel ametipostil enam ei tööta. “See suur panus, mida õpetajad on meie koolile andnud, saab täna väärikalt tähistatud ühe ilusa pingiga,” märkis Kodasma, kes kutsub kõiki koolmeistreid sellele pingile istuma, et praegustele õpilastele jutustada lugusid sellest, milline oli koolielu nende ajal.