Akrobaadid vajavad treeningusaali

Ehkki tulemused olid vägevad, kirjutasid MM13 lapsevanemad sotsiaalmeediasse, et Pärnus puudub spetsiaalne saal, kus akrobaatikaga tegelda. Nad tõid esile, et lapsed on pidanud harjutama palju nigelamates oludes kui konkurendid. “Aastaid Eestis kõrget taset näidanud Pärnu akrobaadid ootavad pikisilmi, et kunagi luuakse ka nende kodulinna samad võimalused kui mujal Eestis,” seisis postituses.