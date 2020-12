Õhtujutt ⟩ Jõuluvana Arturi omamoodi jõulud

Nii istub Artur oma uberikus akna all, hoides pihkude vahel tassi kuuma kakaoga, vunts piparkoogitolmune, ja põrnitseb puulatvu, mis on niisama nukrad kui tema. Külmakraade justkui on, tunnegi talvine, aga ei mingit lund ega jõulumaagiat. Artur igatseb isegi tüütuid päkapikke, kes hommikuti sisse magasid, kommilaos riiulite vahele kinni jäid või end maiustustest suhkruhaigeks õgisid. Taadile on praegu seltsiks ainult vana põhjapõder, kes aeg-ajalt sarvedega akent sügamas käib. Seegi on end ümmarguseks söönud ega jaksa enam eriti liikuda.