1921. aasta jaanuaris avati raekoja saalis üle 100 teosega kunstinäitus. Mitu tol ülespanekul esindatud autorit on pistetud Pärnu muuseumi äsja ilmunud kunstikogumikku “Pärnu Eesti kunstis 2.”.

Et praegu on kehtivate piirangute tõttu nii näitusesaalid kui muuseumid suletud, pole kogumiku avalikku esitlust ega sellega kaasnevat näitust võimalik avaliku üritusena korraldada. Küll saab nautida välinäitust: kuraditosin valitud teose koopiat on üles seatud paikadesse, kus avanevad maalidel kujutatud vaated.