Oleme perega püüdnud ikka kogu suve ja sobiva ilmaga kevadel ja sügiselgi võimalikult palju just rattaga liigelda, sest Pärnu on tõesti väike ja autoga jõuab igale poole pea sama ajaga mis rattaga. Kuid sõidumugavuse kõrval on autodeta tänavatel muidki plusse.