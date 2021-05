Keskkonnaamet soovitab võõrnälkjaid korjata aiast kohe kevadel

Hispaania teeteol puudub koda ja ta on tavalistest kohalikest liikidest oluliselt kogukam. FOTO: Marko Saarm

Hispaania teetigu ja mustpeanälkjas on Eestis levinud võõrliigid, kes toituvad peamiselt aiasaadustest ja põllumajanduskultuuridest. Kuna tänavune kevad on olnud seni võrdlemisi jahe, muutusid võõrnälkjad aktiivseks tavalisest hiljem. Et suvist võõrnälkjate plahvatuslikku levikut ennetada, soovitab keskkonnaamet juba praegu võõrnälkjaid ja nende mune aiast korjata ning hävitada.