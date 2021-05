Pärnu haiglas oli täna hommikul 21 koroonapatsienti, kellest üks oli intensiivravil, vajades juhtitavat hingamist. Haigla 19 COVID-19-patsiendist on Pärnumaalt, kaks kaugemalt.

Eile vaktsineeriti siin kandis 235 inimest, kellest lõviosa sai esimese kaitsesüsti. Pärnumaal on vaktsineeritud ligemale kolmandik elanikest. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 28 334 inimest, kaks pookimist on tehtud 12 260-le.