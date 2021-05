SW Energia tegevjuht Mait Pärg rääkis Pärnu Postimehele, et praegune Sindis turbal töötav katlamaja on vana ja väsinud ning pärast renoveerimist tuleb selle asemele täisautomaatne.

Sindis on praegu kaks katlamaja: üks neist kasutab kütuseks turvast ja teine on gaasikatlamaja. Renoveerimise käigus on plaanis kõik katlad ühte hoonesse majutada. Põhikütusena hakatakse tarvitama hakkepuitu ja vähesel määral turvast. Gaasikatel jääb reservvõimekuse tagamiseks.