Graafik ⟩ Pärnumaa nakatumisnäit on langenud Eesti keskmisele tasemele

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 113, kogu Eestis 112.

Kõrgeim nakatumisnäit on endiselt Ida-Virumaal, kus 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 245. Madalaim nakatumisnäit on Järvamaal – 13.

Nädala jooksul tuvastati Pärnumaal 47 nakatunut. Seda on viie võrra vähem kui üle-eelmisel nädalal.

Pärnu haiglas oli täna hommikul viis koroonapatsienti.

Eile vaktsineeriti 542 pärnumaalast. Siin kandis on vähemalt ühe süsti saanud 46,7 protsenti täiskasvanud elanikest. Vähemasti korra on kaitsepookimine tehtud 32 549 inimesele, kuur on lõpetatud 19 349-l.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2599 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 37 ehk 1,4 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 12 inimesel, neist kümme Tallinnas.

Tartumaale lisandus seitse, Saaremaale viis, Raplamaale ja Ida-Virumaale kolm, Võrumaale kaks uut nakkusjuhtu. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte juurde ei tulnud. Kahel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 111,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 2,7 protsenti.

Haiglaravi vajab 96 patsienti.