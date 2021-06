Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 71,9, mis veidi ületab kogu Eesti keskmist (69,5). Maakondadest on kõrgeim näit Raplamaal (192,3) ja väikseim Järvamaal (3,3).

Eile tehti kaitsesüst 68 pärnumaalasele. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 48,5 protsenti täisealistest ehk 33 823 inimest, kellest 22 563 (32,4 protsenti) on kuuri lõpetanud.

Ööpäeva jooksul tuli haiglatesse kümme COVID-19-haiget. Kokku on haiglaravil 60 patsienti, kelle keskmine vanus on 65 aastat. Kaks kolmandikku ravialustest on üle 60aastased.