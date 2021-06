Pärnu suveteatri lavastus “Indrek ja heledad hääled” on nende seni suurim ja väljakutsuvaim, nagu dramaturg ja lavastaja Tiit Palu enne etendust publikule sõnas. Seni suviti Pärnu jahtklubi purjekuuri kasutanud, on nende „põlveotsateater” nüüd jõudnud Kurgjale, suursuguse ajalooga paika, kus on kujuteldav Põrgupõhja turismitalu, mida peab Järvamaalt Albu vallast pärit noor Indrek (Oskar Seeman). Noormees on Treffneris õppinud ja isatalust ränga töö eest nüüd Kurgjale põgenenud.