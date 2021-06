Rapla- ja Pärnumaale lisandus metsavenna matkarada

Põrgupõhja metsavenna rada koondab metsavendluse ja selle ajalooga seotud 13 punkti, kus muu hulgas asuvad kunagised punkrikohad, lahingupaigad ja mälestusmärgid tapetud metsavendadele. Rada loodi ühelt poolt eesmärgiga meelitada inimesi Eesti ilusasse loodusesse, teisalt aga sellepärast, et seda erilist aega lähiajaloos ei unustataks.

“Idee tuli aastate eest Leedus, kus ühe piirkonna metsavendlusega seotud kohad on samamoodi ühele kaardile märgitud ja inimesed saavad vabalt valitud viisil ja tempos neid külastada,” ütles ettevõtmise eestvedaja ajaloolane Martin Andreller.

“Kindlasti on teoreetiliste teadmiste kõrval palju loetud või kuuldud metsavendlusest. Meie tahame pakkuda juurde pilti sellest, millised need kohad kunagi päriselt välja võisid näha ja kuidas aastakümnete möödudes on muutused ümbritsevas looduses seda muutnud,” selgitas Andreller.