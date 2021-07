Tänavune suvi on igati eriline, olgu selle tunnistajaks seegi, et üksikud käod kukuvad veel juuli keskpaigas. Viljandimaal Paistus ja mujalgi Eestis on räägitud, et kui kägu enne jaani kukkumise lõpetab, tuleb külm ­sügis. Kui aga peale jaani, siis pikk ja soe sügis. Mõnes Eesti paigas on levinud aga uskumus, et nii mitu päeva, kui kägu pärast pööripäeva kukub, nii mitu nädalat on suvi ­pikem. Seda, milliseks suve teine pool ja sügiski kujunevad, näeme õige pea.