Kauni kodu tiitli pälvis Tarmo ja Piret Veepalu väga suure aiaga eramu Lääneranna vallas Lihulas Tallinna maanteel.

Žürii hinnangul on kogu Veepalude aed on hoolitsetud ja läbimõeldult kujundatud. Aias on grillinurk, suveköök, tiik koos saarekesega, kus asub rookatusega bangalo, huvitavad taimeliigid ja säilitatud on kõrghaljastus. Maja juures on väike tarbeaed kuppelkasvuhoonega.

Kauni maakodu tiitliga tunnustatakse Jaak ja Virge Valge kodu Häädemeeste vallas Pulgoja külas.

Konkursi komisjonile imponeeris aastatepikkuse töö tulemusel kujundatud aed, mida naudivad nii pererahvas kui ka külalised.

“Hooldatud ja liigirikas aed hakkab silma juba maanteelt,” seisab konkursi žürii märkmetes. “Piirkonna miljöösse hästi sobitatud elamul on pilkupüüdev eesaed ja privaatne sisehoov tarbeaia, imeilusate lilleamplite ja väikevormidega. Kogu kinnistu on eeskujulikult heakorrastatud.”

Kauni kortermaja nimetus antakse Tori valla Are aleviku Kooli 7 korteriühistule, kus asub kaheksa korteriga ridaelamu.

Komisjoni hinnangul on elanikud ühiselt pingutanud, et saada maja fassaad soojustatud ja küttesüsteem uuendatud ning plaanis on remontida trepid ja parandada teed ja sademeveesüsteem. Kooli 7 juures on ajaveetmiseks lõkkeplats ja grillinurk, väga kaunis on majatagune kiviktaimla. Ühisel aiamaal on iga korteri elanikud leidnud endale sobiva agronoomilise ülesande: iga maalapi kasutaja otsustab ise, kas hooldab muru või kasvatab aiasaadusi. Kogu ala on kaunilt hoolitsetud ja armastusega hoitud.

Kauneimaks äriobjektiks valiti Varbla puhkeküla.

Varbla sadam, restoran Groot ja Varbla puhkeküla moodustavad suure, tervikliku ja kauni kompleksi, kus on kasutatud huvitavaid detaile. Ümbrus on hoolitsetud ja kaunilt kujundatud. Kompleks asub mere ääres ning kujunduses ja heakorras on kasutatud elemente, mis sobivad suurepäraselt sealsesse keskkonda.

Kompleks tunnistati mullu Lääneranna valla kauneimaks ettevõtteks just kujundusliku külje poolest.

Konkursi eriauhinna pälvib Mare ja Hans Põdra kodu. Põhja-Pärnumaa vallas Pärnjõe külas Hansumäel on žürii hinnangul suurepäraselt sobitatud kokku uus ja vana, väärtustatud kõrghaljastust ning viidud ellu oma soovid ja unistused: taheti alleed – tehti, sooviti oma väikest metsatukka – istutati seegi.

Pärnumaa omavalitsuste liidu sekretäri Kristel Ernitsa sõnutsi väärib märkimist, et kõik konkursil osalejad teevad ja on teinud oma maja juures kõik kauniks oma käte ja ideedega. “Ükski pole kasutanud aednikku või aiakujundajat,” ütles ta.

Kauni kodu konkursi laureaatide tunnustusüritus toimub reedel Kurgja talumuuseumis.