Nende heakskiidul ju valitsus rohelise tule andiski. Müstilisest R-ist rääkida on nüüd nonsenss. Haridusminister kuulutas pidulikult enne kooliaasta lõppu suurejoonelistest lastelaagrite korraldamisest. Lapsed olid paraku vaktsineerimata. Teadusnõukoja juht proua Lutsar möönis hoopis, mis nendest õpilastest ikka vaktsineerida, kui me ei tea, kuidas vaktsiinid nende peal toimivad. Las see Saksamaa vaktsineerib oma ­lapsi, meie ootame parem sügiseni.