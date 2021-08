Raavo Raadik: Üle jõu tänavatest

Oleks muresid ainult Ülejõel. Kesklinnas seisev vedur on rüüstatud, kabiini paigutatud infotahvli hävingut võib aegvõttes jälgida nelja-viie aasta jooksul turistide filmitud videotest Youtube’is. On see ju üheks linna silmatorkavamaks atraktsiooniks. Hädalist kõpitsemist vajaksid Rüütli tänav, linnamajad. Pisikesed, kuid üle jõu käivad tegemata investeeringud? Tihti polegi ju tarvis investeeringut, olukorra parandamiseks piisab kontrollist, muutmiseks vihjest omanikule.