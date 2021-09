​Kõige rohkem hääli korjanud, muusikute kogukonnakeskuse ehk kultuuriklubi Tempel loomisel on seis selline, et veel puuduvad sobivad ruumid. Eestvedaja Andres Tölp valib kolme pakkumise vahel. “On eri pakkujaid, eri tingimusi ja nüüd ongi nii, et mõni koht on magusam ja kallim, teine pole nii magus, aga on oluliselt odavam,” iseloomustas Tölp valikuid.