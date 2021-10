Ürituse korraldaja Tori valla kultuurikorraldaja Argo Juske sõnul panid nad kaks üritust – eakatepäeva ja muusikapäeva – kokku ja korraldasid selle teistest päev hiljem, et tuua rohkem rahvast kohale. “Nii on võimalik meile tulla mujalt ka neil, kes eile pidutsesid, ja me vaatame ka selle järgi, kuidas inimesed siia saavad tulla,” ütles Juske.