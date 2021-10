Naise oletuse kohaselt said sigadusega hakkama kaks poisikest, kellega ta mänguväljakul ka vestles. “Sain aru, et nad on midagi enda meelest “põnevat” korda saatnud, kuid nendega rääkides ei teadnud ma veel, et poisid on korraldanud sellise mastaapse “operatsiooni”,” ütles väikelapse ema, kelle jutu järgi tuli mänguväljakule teisigi lastega peresid, kes õõvastava vaatepildi peale olid sunnitud pettunult lahkuma.