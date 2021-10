Kolme sõpruslinna kunstnike tööde näitused on toimunud kordamööda Jelgavas, Šiauliais ja Pärnus. Eestit on neil esindanud Alar Raudojaga koos näiteks Marko Toomast, Indrek Aija, Pusa, Andrus Joonas, Jan Grau. Kolm esimest neist on fotodega väljas ka seekord. Eestlastel ongi komme esineda peamiselt fotokunstiga, sest keraamikat ja maale Lätti-Leetu sõidutada on Raudoja sõnutsi keeruline.