SADAM KAOTAS ÜHEGA ⟩ Miks Pärnu kossutiimi suurim punktikütt klubist lahkus?

“Esiteks on ta suhteliselt kallis mees ja kuna me eurosarjas edasi ei saanud, siis meil pole mõtet hooaja lõpuni nii kõva meest siin hoida. Nüüd ongi Siim-Markus Postil end võimalus rohkem näidata – tema jalg on täiesti terve – ja anname Eesti mehega minna,” rääkis Kärp, kelle sõnul nüüd kohe mängijateturul ringi vaatama ei hakata. “Vaatame, kuidas meil läheb ja mis seisus me selle satsiga oleme. Kuna ka Hugo Toom on vigastatud, siis meie rotatsioon praegu väga hea ei ole, aga laseme mõned mängud minna, sest hooaeg on pikk.”