Eelmiste valimistega võrreldes on toetus valimisliidule kasvanud ja see annab põhjust arvata, et rahvas on meie tegemistega rahule jäänud ja usaldus valimisliidu vastu kasvanud. Seda enam oli meil põhjust valimiste õhtul mõelda taas koalitsioonis tegutsemisele, et järgmisel neljal aastal viia ellu need lubadused, mis enne valimisi sai rahvale antud.