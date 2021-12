EOK peasekretäri Siim Suklese sõnutsi on keerulisest ajast hoolimata olnud Eesti sportlased rahvusvaheliselt edukad. “Usun, et konkurents aasta sportlase tiitlile kujuneb huvitavaks ja emotsionaalseks ning kindlaid võitjaid ennustada on keeruline. Kutsun kõiki kaasa lööma “Aasta sportlase 2021” valimisel, sest rahvahääletusel osalemine annab igale fännile võimaluse anda osa oma emotsioonist tagasi, hinnates oma kangelaste pingutusi,” ütles Sukles.